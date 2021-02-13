Глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки"

Ирина Мирошник приняла участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью".

Ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, в Петрозаводске провели акцию "Дарите книги с любовью". Каждый желающий мог принести в городские библиотеки книги, сообщили в мэрии.

Глава Петрозаводска и сотрудники администрации города подарили библиотекам как классические произведения русской и мировой литературы, так и книги современных авторов. Ирина Мирошник не только приобрела новые книги, но и поделилась некоторыми изданиями из своей домашней библиотеки.

"В этом году библиотеками была сформулирована потребность, которой я очень обрадовалась. В списке значились "Карельские сказки". А все, что воспитывает любовь к родному краю – очень важно для наших детей. Поэтому свой выбор я остановила именно на этой книге", - сказала Ирина Мирошник.

Ранее сообщалось, библиотека открывается в помещениях закрытого молодежного клуба в Петрозаводске.