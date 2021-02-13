Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать 7
13.02.2021 19:40
"Продолжает обеспечивать чистоту и безопасность": власти рассказали о борьбе со снегом в Петрозаводске 3
13.02.2021 17:05
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
13.02.2021 15:02
Реального победителя опроса "Столицы на Онего" о будущем главе Петрозаводска выявить невозможно 14
13.02.2021 19:16
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии 1
13.02.2021 15:52
Студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед вакцинацией от коронавируса 3
13.02.2021 14:12

Глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки"

Новости. Общество
10:58, 14 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Ирина Мирошник приняла участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью".

Ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, в Петрозаводске провели акцию "Дарите книги с любовью". Каждый желающий мог принести в городские библиотеки книги, сообщили в мэрии.

Глава Петрозаводска и сотрудники администрации города подарили библиотекам как классические произведения русской и мировой литературы, так и книги современных авторов. Ирина Мирошник не только приобрела новые книги, но и поделилась некоторыми изданиями из своей домашней библиотеки.

"В этом году библиотеками была сформулирована потребность, которой я очень обрадовалась. В списке значились "Карельские сказки". А все, что воспитывает любовь к родному краю – очень важно для наших детей. Поэтому свой выбор я остановила именно на этой книге", - сказала Ирина Мирошник.

Ранее сообщалось, библиотека открывается в помещениях закрытого молодежного клуба в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-14 13:02:18
В своих сказках самобытные персонажи постоянно всех обманывают и очень любят халяву.
Вася
2021-02-14 11:52:56
А мне бы хотелось «иначе»
Перчинки хотел, сюрприза
Иначе: зачем - на даче -
Вкопали шест для стриптиза ?
кир
2021-02-14 13:01:13
Вася, тоже со справкой как офф. Весной у вас обострение.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»