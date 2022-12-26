Глава Петрозаводска: «Подозреваю, что в эту новогоднюю ночь я долго за столом не задержусь»

Владимир Любарский рассказал, как встретит Новый год.

Глава города рассказал в интервью, что для него Новый год – это теплый семейный праздник. Встречать его он будет в кругу семьи с елкой, подарками, «Иронией судьбы» и селедкой под шубой.

«В одном из моих любимых фильмов «Однажды в Америке» главного героя спросили: «Где ты был все это время, Лапша?». А он ответил: «Я рано ложился спать». Подозреваю, что в эту новогоднюю ночь я долго за столом не задержусь. Дежурный по городу с докладом будит в 6 утра, вставать приходится рано, так что куролесить до утра уже не по силам», - признался глава Петрозаводска.