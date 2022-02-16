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Глава Петрозаводска подсказал своим подписчикам, где искать колдунью

Новости. Общество
15:10, 17 Февраля 2022
фото: © u11116 / pixabay

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Мэр города Владимир Любарский ответил на необычный вопрос от горожан.

Глава столицы Карелии признался, что порой к нему в соцсети поступают необычные вопросы. Так, один подписчик попросил подсказать, где в деревнях близ Петрозаводска, жили ведьмы или ворожеи.

«Честно, не знаю, где можно было встретить ворожею раньше… Зато читал, что в Соломенном все еще живет, как минимум, одна колдунья — правда сама себя она называла белым магом. Несколько лет назад про нее активно писали карельские СМИ. Советую, спросить у нее. Наверняка, она лучше меня ориентируется в мире ведовства и потусторонних сил», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2022-02-17 17:47:36
"В Киеве на базаре все бабы - ведьмы". (Н.Гоголь "Вий") :)
кир
2022-02-17 15:54:34
И это в наше время! Беда прямо. Уже не могу читать настоящее время и историю.
тойво неулыба
2022-02-17 15:39:52
Командир три года назад хотел соломенное староверами заселить.
Изя
2022-02-17 16:04:25
тойво неулыба, меньше слушай сумашедших )))
экcперд
2022-02-17 15:32:36
Доходился по агрекалчам. Ермолина укусили - к гадалке не ходи
Гость
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