Глава Петрозаводска подсказал своим подписчикам, где искать колдунью

Мэр города Владимир Любарский ответил на необычный вопрос от горожан.

Глава столицы Карелии признался, что порой к нему в соцсети поступают необычные вопросы. Так, один подписчик попросил подсказать, где в деревнях близ Петрозаводска, жили ведьмы или ворожеи.

«Честно, не знаю, где можно было встретить ворожею раньше… Зато читал, что в Соломенном все еще живет, как минимум, одна колдунья — правда сама себя она называла белым магом. Несколько лет назад про нее активно писали карельские СМИ. Советую, спросить у нее. Наверняка, она лучше меня ориентируется в мире ведовства и потусторонних сил», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.