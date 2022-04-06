Глава Петрозаводска показал, как завершил зимний спортивный сезон на острове (ВИДЕО)

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский ждет вопросов от горожан по итогам зимнего спортивного сезона.
Очередное планерное совещание в администрации Петрозаводска будет посвящено итогам зимнего спортивного сезона. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.
«Друзья, несмотря на то что климатическая зима из Петрозаводска еще до конца не ушла, пришло время подвести итоги зимнего спортивного сезона. Этой теме и будет посвящена открытая планерка в понедельник. Присылайте вопросы», — пишет глава города.
Владимир Любарский показал, как он завершил сезон. Он выложил видео похода на лыжах по Онежскому озеру от Петрозаводска до острова Камень Монак. Мэр преодолел 25 км за 7 часов 18 минут.
Ранее глава Петрозаводска выложил в соцсети ролик о том, как совершил 11-часовой лыжный поход длиной почти 37 километров по льду Онего.
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