Глава Петрозаводска показал, как завершил зимний спортивный сезон на острове (ВИДЕО)

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский ждет вопросов от горожан по итогам зимнего спортивного сезона.

Очередное планерное совещание в администрации Петрозаводска будет посвящено итогам зимнего спортивного сезона. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Друзья, несмотря на то что климатическая зима из Петрозаводска еще до конца не ушла, пришло время подвести итоги зимнего спортивного сезона. Этой теме и будет посвящена открытая планерка в понедельник. Присылайте вопросы», — пишет глава города.

Владимир Любарский показал, как он завершил сезон. Он выложил видео похода на лыжах по Онежскому озеру от Петрозаводска до острова Камень Монак. Мэр преодолел 25 км за 7 часов 18 минут.

Ранее глава Петрозаводска выложил в соцсети ролик о том, как совершил 11-часовой лыжный поход длиной почти 37 километров по льду Онего.