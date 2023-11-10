Глава Петрозаводска показала памятник, который собираются вернуть в центр города

Инна Колыхматова поделилась фото с «помолодевшими» классиками марксизма.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова опубликовала фото реставрируемого памятника Марксу и Энгельсу. По ее словам, монумент в скором времени вернут на свое место.

«Друзья, близится к завершению ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. На улице Куйбышева рабочие уже завершают работу над сборкой постамента (натуральный камень — уникальный шокшинский малиновый кварцит сохранён!). А в мастерской идёт работа над реставрацией самой скульптуры — подрядчики поделились фотографией „помолодевших“ Карла и Фридриха», — написала Колыхматова на своей странице в соцсети.

Глава города напомнила, что памятник появился в Петрозаводске в 1960 году, в преддверии празднования 40-летия Карелии. Создателем памятника был скульптор Е. И. Белостоцкий, соавторами выступили Э. М. Фридман и П. Ф. Осипенко.