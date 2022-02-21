890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке 5
21.02.2022 19:23
Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве 8
Сегодня 12:05
Минздрав Карелии пообещал наказать медработников, отправивших больных пациентов домой 5
Сегодня 07:50
Власти Карелии передали компании «Асилан» землю без торгов в Пудожском районе 4
Сегодня 12:19

Глава Петрозаводска пообещал искоренить несанкционированную торговлю на площади в центре Древлянки

Новости. Общество
16:51, 22 Февраля 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Владимир Любарский пообещал привести в порядок Почтовую площадь на Древлянке, где сегодня ведется нелегальная торговля и куда незаконно въезжают автомобили.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о том, что в этом году продолжится благоустройство Березовой аллеи.

«Но у жителей района есть также запрос на приведение в порядок еще одного участка, поэтому ведем большую подготовительную работу для благоустройства Почтовой площади. В прошлом году удалось заасфальтировать прилегающие участки. А вот выставленные знаки, к сожалению, не мешают машинам проезжать на пешеходную зону. Договорились, что коллеги из ГИБДД будут в усиленном режиме патрулировать этот участок для недопущения проезда нарушителей», — сказал Любарский.

Глава города отметил, что подготовка благоустройства Почтовой площади идет с привлечением предпринимателей, работающих вблизи площади, депутатов и общественников. За разработкой концепции следит профессионал — архитектор Александр Савельев.

«Его задача — продумать, как сделать этот участок комфортным для транзита горожан и отдыха. При этом необходимо искоренить на этом месте несанкционированную торговлю и проезд автомобилей. Вероятно, для этого высадим кустарники и многолетники, установим малые архитектурные формы. Ждем предварительный эскизный проект, обсуждение продолжается», — сообщил мэр.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-22 17:01:36
Торговля по всему городу.
Трусы - носки - и финка. Везде.
А с приходом тепла весь город превратиться в фруктовый и овощной базар.
Раньше на Титова был отдел торговли - там получали разрешения и они всех проверяли.
А теперь их разогнали и в городе наступил супер бесконтрольный порядок.
экcперд
2022-02-22 16:57:03
Снег искорени вместе с тиктокером
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

21.02.2022 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»