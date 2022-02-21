Глава Петрозаводска пообещал искоренить несанкционированную торговлю на площади в центре Древлянки

Владимир Любарский пообещал привести в порядок Почтовую площадь на Древлянке, где сегодня ведется нелегальная торговля и куда незаконно въезжают автомобили.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о том, что в этом году продолжится благоустройство Березовой аллеи.

«Но у жителей района есть также запрос на приведение в порядок еще одного участка, поэтому ведем большую подготовительную работу для благоустройства Почтовой площади. В прошлом году удалось заасфальтировать прилегающие участки. А вот выставленные знаки, к сожалению, не мешают машинам проезжать на пешеходную зону. Договорились, что коллеги из ГИБДД будут в усиленном режиме патрулировать этот участок для недопущения проезда нарушителей», — сказал Любарский.

Глава города отметил, что подготовка благоустройства Почтовой площади идет с привлечением предпринимателей, работающих вблизи площади, депутатов и общественников. За разработкой концепции следит профессионал — архитектор Александр Савельев.

«Его задача — продумать, как сделать этот участок комфортным для транзита горожан и отдыха. При этом необходимо искоренить на этом месте несанкционированную торговлю и проезд автомобилей. Вероятно, для этого высадим кустарники и многолетники, установим малые архитектурные формы. Ждем предварительный эскизный проект, обсуждение продолжается», — сообщил мэр.