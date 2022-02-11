890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
«Камаз» встал «на дыбы» на дороге в Петрозаводске (ФОТО) 2
11.02.2022 15:27
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Два мошенника из Удмуртии, оставившие председателя Пудожского суда Карелии без денег, получили наказание 3
11.02.2022 16:52
В Карелии появился новый авторский новостной YouTube-канал
11.02.2022 21:50

Глава Петрозаводска попросил гостей «Гипербореи» не трогать снежные и ледяные скульптуры

Новости. Общество
09:50, 12 Февраля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский обратился к горожанам, собравшимся на зимний фестиваль «Гипрборея-2022».

По словам главы Петрозаводска, сегодня, в основной день международного зимнего фестиваля, на Онежской набережной будет весело - организаторы старались.

«Убедительно прошу позаботиться о своей безопасности: соблюдать действующие эпидемиологические требования, в том числе социальную дистанцию, и не выходить массово на лёд.

Ну и да, от нас с вами зависит, сколько хрупкие ледяные и снежные шедевры будут радовать горожан, поэтому не стоит заходить за ограждения и трогать фигуры. Давайте продлим их и без того короткий век! Хорошего праздника!» - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Напомним, в субботу, финальный день фестиваля «Гиперборея-2022», на набережной столицы Карелии пройдут основные мероприятия зимнего праздника.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-02-12 11:07:27
Очень жаль, если сломают скульптуры! Народ! Уважайте труд других! Погода классная, дайте фигурам подольше постоять!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 9
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 15
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 2
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»