Глава Петрозаводска попросил гостей «Гипербореи» не трогать снежные и ледяные скульптуры

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский обратился к горожанам, собравшимся на зимний фестиваль «Гипрборея-2022».

По словам главы Петрозаводска, сегодня, в основной день международного зимнего фестиваля, на Онежской набережной будет весело - организаторы старались.

«Убедительно прошу позаботиться о своей безопасности: соблюдать действующие эпидемиологические требования, в том числе социальную дистанцию, и не выходить массово на лёд.

Ну и да, от нас с вами зависит, сколько хрупкие ледяные и снежные шедевры будут радовать горожан, поэтому не стоит заходить за ограждения и трогать фигуры. Давайте продлим их и без того короткий век! Хорошего праздника!» - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Напомним, в субботу, финальный день фестиваля «Гиперборея-2022», на набережной столицы Карелии пройдут основные мероприятия зимнего праздника.