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Глава Петрозаводска поработал оператором виброплиты (ФОТО)

Новости. Общество
16:10, 01 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский попробовать себя в качестве оператора грунтовой виброплиты.

Об исполнении своего если не детского, то давнего желания — попробовать себя в качестве оператора грунтовой виброплиты — Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети.

«Непростой труд, хочу я вам сказать», — прокомментировал глава Петрозаводска свой опыт.

Мэр города поработал сегодня оператором виброплиты на Краснофлотской улице, где идет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Там меняют дорожное полотно, бортовой камень и тротуар.

«Эта дорога не знала подобного ремонта лет 25, не меньше. Смотрим за тем, как осуществляются работы. Знаем „АБЗ-Дорстрой“ как надежного партнера. Тем не менее, осуществляем постоянный текущий контроль за качеством работ. Прошедшие на этой неделе ливни выявили некоторые острые точки на городских дорогах. Дал коллегам поручение еще раз обследовать все ранее отремонтированные объекты, которые находятся на гарантии», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее Владимир Любарский рассказал о концепции строительства ливневой канализации, которая избавит город от регулярных потопов после проливных дождей.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-01 16:39:02
Рано он готовится к смене должности и профессии. Пока не трогают же...
Никита
2021-07-01 16:16:27
Мда , эта работа ему ближе .
Гость
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