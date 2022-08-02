Глава Петрозаводска посчитал неуважительным обращение «девушка» к сотруднице мэрии

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский прервал выступление участника совещания в администрации города, который невежливо, по мнению градоначальника, обратился к одной из чиновниц.
Разговор на эту тему произошел на сегодняшнем совещании при обсуждении вопроса об обращениях граждан, которые поступают в мэрию в социальных сетях. Выступавшая с докладом руководитель Информационно-аналитического управления Анникки Сильченко собиралась уйти с трибуны, но ее попросил задержаться один из жителей города Эдуард Эгипти.
«Не уходите, девушка! Подождите, пожалуйста! Есть предложение для вас», — обратился он к Сильченко.
«Девушка у нас, в лучшем случае, в магазине», — прервал его Любарский.
Тогда Эгпти начал свое обращение словами «уважаемый работник, уважаемый чиновник» и предложил на совещаниях в мэрии уделять больше внимания жалобам горожан в социальных сетях.
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