Глава Петрозаводска посчитал неуважительным обращение «девушка» к сотруднице мэрии

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский прервал выступление участника совещания в администрации города, который невежливо, по мнению градоначальника, обратился к одной из чиновниц.

Разговор на эту тему произошел на сегодняшнем совещании при обсуждении вопроса об обращениях граждан, которые поступают в мэрию в социальных сетях. Выступавшая с докладом руководитель Информационно-аналитического управления Анникки Сильченко собиралась уйти с трибуны, но ее попросил задержаться один из жителей города Эдуард Эгипти.

«Не уходите, девушка! Подождите, пожалуйста! Есть предложение для вас», — обратился он к Сильченко.

«Девушка у нас, в лучшем случае, в магазине», — прервал его Любарский.

Тогда Эгпти начал свое обращение словами «уважаемый работник, уважаемый чиновник» и предложил на совещаниях в мэрии уделять больше внимания жалобам горожан в социальных сетях.