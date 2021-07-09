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Глава Петрозаводска предлагает обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале

Новости. Общество
08:50, 10 Июля 2021
фото: © A.Savin, WikiCommons

По словам Владимира Любарского, арт-объект, который украсит перрон ж/д вокзала, должен быть забавным, креативным, неординарным и запоминающимся.

На своей странице в соцсети глава сообщил, что ему в личку пришло письмо с предложением установить на перроне ж/д вокзала арт-объект под названием «Багаж», как в стихотворении С.Я.Маршака: картина, корзина, картонка и маленькая собачонка…

«Что касается именно этого арт-объекта, не знаю… Конечно, малые формы привлекательны, они формируют пространство, привлекают интерес. Вообще, полушутя, полувсерьез - я бы на месте РЖД конечно добавил бы креатива в похорошевший, безусловно, вокзал и прилегающие площади. Можно где- нибудь на перроне разместить памятник картине, корзине, картонке и маленькой собачонке - без людских фигур. Эти стихи когда-то знака вся страна, да и сейчас их помнят многие. И, кстати, Самуил Яковлевич Маршак, он же тоже имеет нашу, карельскую историю. Или багаж туриста-байдарочника из Москвы или Питера; рюкзак с притороченным котелком, коврик-пенка, гитара - уж это мы часто видим на перроне нашего вокзала. Или что-то другое. Забавное, креативное, неординарное, запоминающееся. А что бы вы предложили нашим коллегам в РЖД?», - спрашивает Владиммр Любарский.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-10 11:39:40
Электросамокат соответствует всем требованиям этого персонажа
Самуил
2021-07-10 11:21:53
Походу, для виду "обсуждение", уже придумали какую-нибудь хрень, вроде мишки-шалунишки, который в центре Птз валяется на скамейке, лапоблудит, охальник.
Эндшпиль
2021-07-10 10:42:08
Хорошо, что не "тревожный чемоданчик" ему порекомендовали. Судя по посадкам Карельских высокопоставленных чиновников надобно поставить "тревожный чемоданчик" на вокзале и у дома 2 и 19 по пр.Ленина. Триптих. Где раньше был Любарский? Так бы Бондарчк перед отъездом в Москву увидел бы "тревожный чемоданчик" и вышел бы из тонуса перестал бы мутить, одумался. Кайдалов увидел бы "тревожный чемоданчик" и перестал...ух щепки летят
User
2021-07-10 10:33:27
Арт-объект "Болт" положите, чтобы туристы прямо с поезда видели.
кир
2021-07-10 11:14:17
усер, сторож, твоё какое дело до города, который ты предал и уехал за халявой? Следи за температурой воды в Неве. Твой уровень.
goo
2021-07-10 10:00:10
Скульптура, выделяющая Петрозаводск уже есть, Невский Пассаж называется.
кир
2021-07-10 11:33:02
goo, и ты богатея, бывшего судью защищаешь, который смуту заварил? Нехорошо.
Kon
2021-07-10 09:43:24
Дерево дружбы перенести.
Никита
2021-07-10 09:28:16
Да и не нужно там ничего . Лучше бы на привокзальной площади фонтан сделали .
кир
2021-07-10 11:15:24
Никита, самое хорошее предложение, - сказал умный кот.
Гость
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