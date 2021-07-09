Глава Петрозаводска предлагает обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале

По словам Владимира Любарского, арт-объект, который украсит перрон ж/д вокзала, должен быть забавным, креативным, неординарным и запоминающимся.

На своей странице в соцсети глава сообщил, что ему в личку пришло письмо с предложением установить на перроне ж/д вокзала арт-объект под названием «Багаж», как в стихотворении С.Я.Маршака: картина, корзина, картонка и маленькая собачонка…

«Что касается именно этого арт-объекта, не знаю… Конечно, малые формы привлекательны, они формируют пространство, привлекают интерес. Вообще, полушутя, полувсерьез - я бы на месте РЖД конечно добавил бы креатива в похорошевший, безусловно, вокзал и прилегающие площади. Можно где- нибудь на перроне разместить памятник картине, корзине, картонке и маленькой собачонке - без людских фигур. Эти стихи когда-то знака вся страна, да и сейчас их помнят многие. И, кстати, Самуил Яковлевич Маршак, он же тоже имеет нашу, карельскую историю. Или багаж туриста-байдарочника из Москвы или Питера; рюкзак с притороченным котелком, коврик-пенка, гитара - уж это мы часто видим на перроне нашего вокзала. Или что-то другое. Забавное, креативное, неординарное, запоминающееся. А что бы вы предложили нашим коллегам в РЖД?», - спрашивает Владиммр Любарский.