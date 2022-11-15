Глава Петрозаводска представит «оптимальные решения» по транспортной проблеме в городе

Владимир Любарский анонсировал тему очередного планерного совещания в администрации столицы Карелии.

По словам мэра Петрозаводска Владимира Любарского, работа общественного транспорта – одна из самых обсуждаемых тем в городе.

«Предстоящее повышение стоимости проезда, низкое качество услуг маршрутчиков, работа транспорта с учетом перекрытия моста на улице Антикайнена – всё это волнует жителей в соцсетях. Немало вопросов приходит и мне в личку. Так или иначе решение этих задач сопрягается с реализацией транспортной реформы. Специалисты администрации детально изучили результат работы Росдорнии. Это важный труд, без которого приступить к масштабным изменениям было бы невозможно. Другой вопрос – как и какими этапами предстоит реформировать работу общественного транспорта», - пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

В понедельник, 12 декабря, транспортной теме будет посвящена открытая планерка.

«Представим наиболее оптимальные решения исходя из тех возможностей, которыми город сегодня располагает», - пообещал мэр города.

Планерка начнется в 10:00. Трансляция будет доступна в паблике мэрии.

Ранее глава Петрозаводска заявил, что стоимость проезда в троллейбусах может повыситься.