Глава Петрозаводска пригрозил судом собственникам разрушенного дома, пугающего школьников

Владимир Любарский затронул вопрос безопасного подхода к образовательным учреждениям.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский напомнил, что в минувший понедельник, 26 июля, на городской планерке обсуждали подготовку школ к новому учебному году. Среди прочего возник вопрос безопасного подхода к образовательным организациям.

«Например, в районе школы № 20 есть разрушенный дом. Официально у этих руин на Олонецкой, 73 целых 8 собственников! На эти руины обратил внимание и глава Карелии в ходе выезда в школу месяц назад. Администрация неоднократно требовала привести здание в надлежащее состояние. Направлялись обращения в надзорные ведомства. МЧС даже оштрафовало собственников, но руины и ныне там», — возмутился Любарский.

Так как, по информации главы города, собственники разрушенного дома все требования привести участок в нормальный вид проигнорировали, то администрации ничего не остается, кроме как обратиться в суд.