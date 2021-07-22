Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
Добровольцы выйдут на поиск исчезнувшего мужчины с татуировкой в виде цветов 2
26.07.2021 15:39
Инвалид из города бумажников в Карелии просит власти помочь купить ему автомобиль, чтобы жить 6
26.07.2021 16:21

Глава Петрозаводска пригрозил судом собственникам разрушенного дома, пугающего школьников

Новости. Общество
12:40, 27 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Владимир Любарский затронул вопрос безопасного подхода к образовательным учреждениям.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский напомнил, что в минувший понедельник, 26 июля, на городской планерке обсуждали подготовку школ к новому учебному году. Среди прочего возник вопрос безопасного подхода к образовательным организациям.

«Например, в районе школы № 20 есть разрушенный дом. Официально у этих руин на Олонецкой, 73 целых 8 собственников! На эти руины обратил внимание и глава Карелии в ходе выезда в школу месяц назад. Администрация неоднократно требовала привести здание в надлежащее состояние. Направлялись обращения в надзорные ведомства. МЧС даже оштрафовало собственников, но руины и ныне там», — возмутился Любарский.

Так как, по информации главы города, собственники разрушенного дома все требования привести участок в нормальный вид проигнорировали, то администрации ничего не остается, кроме как обратиться в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-07-27 13:43:52
Зашибись! С таким подходом вряд ли будет наведён порядок в городе. Так и будут судиться, да рядится вместо того чтобы вывезти этот хлам и потом взыскать расходы по его вывозу с этих собственников.
юнипер95
2021-07-27 13:33:21
так они испугались сразу, прибежали и разобрали все.
Вопрос к депутатишкам из ЗС, почему они такие законы как на ксероксе штампуют
кир
2021-07-27 13:15:28
Во даёт!
однозначно
2021-07-27 12:50:18
Клянусь самокатом !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса

Аналитика

26.07.2021 14:46
Политкухня
«Иногда они возвращаются» 2
Отставной карельский министр из правительства Нелидова возглавил Северо-Западный департамент Рослесхоза.
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 30
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 13
22.07.2021 10:17
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»