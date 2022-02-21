Глава Петрозаводска призвал чиновников мэрии не отгораживаться от народа

Владимир Любарский в понедельник проведет очередную городскую планерку по теме открытости чиновников к нуждам народа.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что на еженедельной открытой планерке 28 февраля состоится разговор о том, как городская администрация выстраивает диалог с жителями города.

«Открытость — это один из базовых принципов работы, которому мы с коллегами стараемся следовать. Сам нахожусь на связи с жителями города и здесь — ВКонтакте, и в ходе еженедельных личных приёмов. Призываю коллег не отгораживаться от вопросов, обращений и предложений. В этом, убежден, заключается одна из ключевых задач муниципальной власти», — написал Любарский.

Глава города отметил, что ежедневно мэрия принимает десятки обращений, поступающих по самым разным каналам — и письменно, и с помощью множества интернет-платформ.

Об открытости чиновников к нуждам народа и пойдет разговор на очередной планерке в мэрии 28 февраля в 10.00.

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/JdE97jbwkPQ