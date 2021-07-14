Глава Петрозаводска призвал горожан не ходить в лес и не жечь костры

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что из-за жаркой погоды в регионе сохраняется опасность возникновения лесных пожаров.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети.

«В Петрозаводске продолжает действовать особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, использовать открытый огонь для приготовления пищи, складировать горючие материалы, нарушать другие правила пожарной безопасности», — сообщил он.

Любарский пояснил, что жаркая погода стала причиной лесных пожаров на территории Карелии, во всех районах введен режим повышенной готовности.

«Убедительно прошу, по возможности, воздержаться от выездов в лес. Если же отложить отдых на природе не получается, однозначно следует отказаться от разведения открытого огня. Сам я в походах уже давно пользуюсь газовой горелкой — это экономично, безопасно и экологично. Специалисты призывают также не курить, не бросать горящие спички, окурки, не стрелять из оружия, не использовать пиротехнику, не оставлять в лесу пропитанные горючими веществами тряпки, не оставлять бутылки, осколки стекла или другой мусор. Давайте вместе беречь природу!», — резюмировал мэр Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета.