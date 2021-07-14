Реклама
Прислать новость
Парфенчиков: «Нахлебались так, что больше нет желания восстанавливать какие-то садики» 9
14.07.2021 15:23
Огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета 4
14.07.2021 16:55
Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись
Сегодня 07:25
В Карелии женщина спасла утонувшего человека 3
Сегодня 06:40

Глава Петрозаводска призвал горожан не ходить в лес и не жечь костры

Новости. Общество
12:31, 15 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Петрозаводске»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что из-за жаркой погоды в регионе сохраняется опасность возникновения лесных пожаров.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети.

«В Петрозаводске продолжает действовать особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, использовать открытый огонь для приготовления пищи, складировать горючие материалы, нарушать другие правила пожарной безопасности», — сообщил он.

Любарский пояснил, что жаркая погода стала причиной лесных пожаров на территории Карелии, во всех районах введен режим повышенной готовности. 

«Убедительно прошу, по возможности, воздержаться от выездов в лес. Если же отложить отдых на природе не получается, однозначно следует отказаться от разведения открытого огня. Сам я в походах уже давно пользуюсь газовой горелкой — это экономично, безопасно и экологично. Специалисты призывают также не курить, не бросать горящие спички, окурки, не стрелять из оружия, не использовать пиротехнику, не оставлять в лесу пропитанные горючими веществами тряпки, не оставлять бутылки, осколки стекла или другой мусор. Давайте вместе беречь природу!», — резюмировал мэр Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-15 14:39:21
Если не пить, не курить, с бабами не водиться, зачем тогда жить? Жизнь отдам за партию. Из материалов партсобрания.
373
2021-07-15 14:02:08
Всё зависит от образование человека!?!
У нас его нет , как и медицины и культуры, всё куда то уплыло вместе с "перестройкой"...поэтому шансов мало, горим дальше...
театральный критик
2021-07-15 12:55:00
Даже на самокате нельзя ? Когда работать начнешь ? Без твоих заявлений есть специально обученные люди в МЧС и лесоохране. Утомил уже своим самопиаром. Призывальщик, блин.
Off
2021-07-15 14:08:01
театральный критик, действительно. Пускай поможет тебе пристройку незаконную снести. )))
Изя
2021-07-15 13:21:12
театральный критик, надоел уже ???))) Толку не будет ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 2
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 3
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»