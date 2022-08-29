Глава Петрозаводска проехал 24 километра на велосипеде, чтобы зарядиться на работу (ВИДЕО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский устроил велопрогулку, чтобы получить заряд энергии перед рабочим днем.

В соцсети Владимир Любарский опубликовал видео своего утреннего велопутешествия. В комментарии к видеоролику глава города написал, что велозарядка перед работой дает ему тонус.

«Велозарядка на свежем воздухе перед работой дает тонус на целый день… на полдня минимум… на пару часов — точно!» — написал Любарский.

За время велозарядки мэр проехал по городу 24 километра.