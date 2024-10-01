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Глава Петрозаводска прокомментировала инцидент с водителем маршрутки, нагрубившим пожилой пассажирке

Новости. Общество
22:10, 01 Октября 2024
фото: Тг-канал "Вкратце | Петрозаводск"

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В транспортной компании принесли извинения пенсионерке за инцидент.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в соцсети прокомментировала инцидент, произошедший сегодня, 1 октября, в одной из городских маршруток. Несмотря на то, что проезд в честь Дня пожилого человека для пенсионеров был бесплатным, водитель автобуса потребовал деньги с пенсионерки, обматерив ее при этом.

«Говорят, зрелость общества определяется отношением к своим старикам. Несмотря на достигнутые с руководством фирм-перевозчиков договоренности, не все водители автобусов оказались готовы сегодня сделать праздник горожанам преклонного возраста. А кто-то даже решил его испортить», — отметила глава администрации города.

Инна Колыхматова привела устный ответ одного из руководителей грубого водителя.

«От лица организации просим прощения за прошедший инцидент, — сказал исполнительный директор ООО „Транспортная компания“ Сергей Серов. — с водителем проведена беседа, приняты меры административного характера, будет принято решение о возбуждении административного производства компетентными органами».

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