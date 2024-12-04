Глава Петрозаводска проведет большой прямой эфир, в котором ответит на вопросы жителей

Инна Колыхматова сообщила об отмене очередного выпуска традиционного блога «Без посредников».

Сегодня пятница, однако традиционного блога «Без посредников» не будет, сообщила в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

По ее словам, преддверии нового года вопросов от жителей поступает немало, поэтому на следующей неделе при поддержке ЦУР Карелии будет проведен прямой эфир.

«Поговорим с горожанами на самые актуальные темы, наметим планы на будущее и подведем итоги уходящего года. Сделать в 2024-м удалось многое!», — отметила градоначальница.

«Ссылку на трансляцию обязательно опубликую в начале следующей недели. Под ней можно будет оставить свои вопросы. Следите за анонсами!», — написала Инна Колыхматова.