Глава Петрозаводска рассказал, где будут учиться младшеклассники вставшей на ремонт школы №3

Младшеклассники из школы №3, здание которое ждет капремонт, не скоро смогут учиться вместе.

В ходе городской планерки 22 августа был поднят вопрос капитального ремонта школы № 3.

«Как уже говорил, с 1 сентября ученики будут распределены по школам Кукковки и Ключевой — № 26, 33 и 39. Больше всего обращений в этой связи поступает от родителей младшекласскников. Новый учебный год они начнут в школах Ключевой. А позже будут переведены в здание школы-интерната № 24, как только там закончится ремонт», — пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Мэр города с коллегами побывали в здании школы-интерната № 24, где под начальную школу выделено целое крыло с отдельным входом.

По словам Владимира Любарского, проектная документация на капремонт интерната уже разработана и прошла проверку.

«Учитывая значимость этого вопроса, из республиканского бюджета были выделены необходимые 50 млн рублей. Бывшие жилые корпуса сейчас превращают в классы, впереди — установка окон, ремонт коммуникаций, косметика. Работы — на особом контроле городской администрации и республиканского министерства образования и спорта», — отметил глава города.

Ранее сообщалось, ученики вставшей на капремонт школы №3 будут ездить за знаниями по карточкам.