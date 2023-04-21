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Глава Петрозаводска рассказал, из каких видов оружия его научили стрелять

Новости. Общество
11:00, 25 Июня 2023
фото: © «Столица на Онего»

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«В Гудермесе приходилось переучиваться», - сообщил Владимир Любарский в эксклюзивном интервью.

— Что конкретно Вы будете делать в зоне СВО? Ведь Вы же не будете бойцом, который пойдет в атаку с автоматом? Или будете?

— У меня нет понимания, чем я буду заниматься. Буду выполнять те задачи, которые передо мной поставит командир, и, вероятнее всего, они будут как раз те, о которых вы сказали. Тут надо понимать, что гражданский или правоохранительный опыт ничего не значит на поле боя. Это разные компетенции.

Ты можешь быть хорошим директором завода или прекрасным начальником городского отдела внутренних дел, но на войне это значения не имеет. Особые звания в полиции не соответствуют воинским званиям. Поэтому начальник одного регионального наркоконтроля, генерал-лейтенант, если не ошибаюсь, ездит в зоне СВО на броне вместе со своими сослуживцами в качестве рядового. Потому что это соответствует его набору компетенций.

Уровень подготовки у меня — командир отделения, это максимум. Я учился на командира отделения в учебной части в 1986 году, это было в Литве. А потом еще полтора года служил в отдельной десантной части в Забайкальском военном округе.

Так что максимально я могу командовать отделением в 10-12 человек, да и то после того, как приведу свои знания и умения в соответствие сегодняшним реалиям. Потому что навыки, полученные в 80–90-е годы, безусловно, важны. Когда ты сроднился с автоматом, это уже в крови, в руках, в нервных окончаниях, это ничем не выбьешь.

Но сейчас же все изменилось, даже изготовка к стрельбе другая. Поэтому в Гудермесе приходилось переучиваться. Но в общем-то я достойно переучился, поэтому буду выполнять те задачи, которые поставят.

— То есть Вы едете рядовым?

— Да, я рядовой.

— Что Вы умеете делать на войне?

— Умею стрелять из разных видов оружия: пистолет, автомат, пулемет, гранатомет. Умею обращаться с гранатами. Имею минимальные необходимые знания в тактике ведения боя, в открытой и лесистой местности.

Самым большим вкладом в мою компетенцию стали полученные на учебе навыки военно-полевой первичной медицины. Я в состоянии оказать помощь себе и своим товарищам. Могу наложить турникет, затампонировать рану, перевязать и эвакуировать. На что-то большее не решусь, но мне кажется, это крайне важная история, потому что она является базовой.

Полностью интервью с пока еще главой Петрозаводска читайте по ссылке

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