Глава Петрозаводска рассказал, как будет экономить на новогоднем украшении города

Владимир Любарский рассказал о подготовке Петрозаводска к Новому году.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что до наступления Нового года остаётся чуть больше месяца, и все мы потихоньку начинаем к нему готовиться, город — не исключение.

Несмотря на проведение спецоперации, Новый год отменять никто не будет, напомнил мэр свою позицию.

«Новый год отмечали даже во время Великой Отечественной войны. Расходы на подготовку к Новому году и рождественским праздникам, разумеется, сократились, но полную отмену празднования даже не рассматриваем», — сказал Владимир Любарский.

По словам руководителя города, закупка новых украшений, гирлянд, световых консолей не планируется. Будут использоваться те, что были приобретены за последние годы.

Кроме того, Любарский отметил, что уже начался поиск подрядчика, который установит главную ель на традиционном месте — на площади Кирова. Планируется, что 18-метровое искусственное дерево, украшенное светящимся шатром из гирлянд, смонтируют к 11 декабря.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что установка новогодней ели и световых конструкций обойдется городу в миллион рублей. По этому поводу глава Петрозаводска попросил не волноваться, так как миллион рублей, которые планируется потратить на установку ели в этом году, — это меньше полутора миллионов рублей, которые тратились все на те же мероприятия годом ранее.

«Торги открытые, так что цена контракта вполне может снизиться. В прошлом году аналогичные работы обошлись городу в полтора миллиона. Полное же украшение Петрозаводска стоило около 5 миллионов рублей», — написал Владимир Любарский.

По информации главы города, начался также поиск подрядчика на монтаж световых консолей на фонарях в разных районах Петрозаводска. Эти работы предстоит выполнить до середины декабря.

«Установить новогодние ели традиционно планируем и на общественных территориях в районах. Пока ориентируемся на те же места, что были задействованы в прошлом году», — сказал Любарский.

Напомним, что украшение уличных фонарей к Новому году в Петрозаводске обойдется бюджету также в 1 млн рублей