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Глава Петрозаводска рассказал, как невидимая черта разделила его с сослуживцами, прошедшими Афганистан

Новости. Общество
07:00, 16 Февраля 2022
фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

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Владимир Любарский почтил память воинов-афганцев.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский вспомнил 1986 год, когда его учебная парашютно-десантная рота готовилась к отправке в войска и как двое его сослуживцев попали в Афганистан.

«Из Литвы мы поехали в разные концы великой страны, а двое – Володя Гавриленко и Сергей Боровков – отправились в Афганистан. Уже тогда жизнь разделила нас невидимой чертой – даже уезжая, мы все равно оставались, а они нет. И что их ждало «за речкой», не знал никто. Эта невидимая черта и сегодня в нашей повседневной мирной жизни выделяет тех, кто прошел горнило Афганистана, кто проливал кровь, кто терял друзей, кто возвращался, если повезло, а если нет…» - вспомнил Владимир Любарский.

Как отметил Любарский, это емкое слово «афганец» приобрело в нашей стране особый глубокий смысл. Если афганец – значит повидал смерть, знает цену жизни, на него всегда можно положиться – не подведет.

Во вторник, 15 февраля, ветераны-афганцы традиционно собирались у «Черного тюльпана», поставленного в память о погибших в Афганистане земляках.

«Не раз получал от них в личку приглашение на это событие. Не мог не прийти, - сказал Владимир Любарский. - У мемориала сегодня ветераны часто произносили: «Лучше плохой мир, чем хорошая война». Вечная память погибшим в Афгане. Низкий поклон тем, кто потерял в этой войне сыновей».

 

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