Глава Петрозаводска рассказал о дорогах, которые надо срочно починить

Владимир Любарский ответил на вопросы про городские дороги и появившиеся на них ямы.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал, что предполагается делать с дорогами, по поводу которых у горожан накопилось много вопросов.

«Дорога на Птицефабрику. В соцсетях публикуется видео с проезда Строителей. О проблеме знаем и уже готовы ее решать. Участок дороги в отдаленный район от Вознесенского шоссе до Нёлуксинской улицы отремонтируем в этом году по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Всего — 2,8 километра», — написал градоначальник.

По словам Любарского, окончательный список дорог, которые будут приведены в порядок летом 2023 года, проходит последние согласования и будет опубликован позднее.

«Что касается проявившихся после схода снега ям на дорогах. В апреле–мае специалисты комитета ЖКХ проинспектируют предметно все улицы. Ситуации, находящиеся на гарантии, предъявим подрядчикам. По остальным — будем ремонтировать в рамках текущего содержания дорог», — сообщил глава города.

Также Владимир Любарский пообещал в ближайшее время отремонтировать вышедший из строя светофор на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской.