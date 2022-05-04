Глава Петрозаводска рассказал о заторах под мостами

В столице Карелии городские службы устраняют последствия непогоды, сообщил Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска сегодня утром обошел городские мосты. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Под Пименовский мост ночью затащило дерево. Для устранения затора «ТехРент» сейчас снимает направляющие от шандоров. Еще один затор образовался под мостом на улице Федосовой. Его расчистка будет вестись в самое ближайшее время силами МЧС. А наша «Служба заказчика» откачивает воду, промывает колодцы», - пишет глава Петрозаводска.

По словам Любарского, на реке Лососинка ситуация стабилизируется - за полчаса вода отошла на полтора метра.

Ранее глава Карелии заявил, что угрозы затопления Петрозаводска нет. Накануне специалисты были вынуждены расширить водосброс через плотину на 20 см, чтобы избежать размывов трассы на Лососинное.

Напомним, Петрозаводск превратился в Венецию после ливня.