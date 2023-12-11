Глава Петрозаводска рассказала, готов ли город к новым снегопадам

Зимнее содержание дорог обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Глава города Инна Колыхматова объяснила, почему возникли сложности с вывозом снега. По контракту, который администрация заключила с новым подрядчиком – Кондопожским ДРСУ – в декабре 2022 года, предусмотрено 16 тысяч тонн снега. Из-за сильных снегопадов тот объем выбрали еще весной 2023 года. Именно поэтому этой осенью и в начале зимы люди наблюдали завалы снега в разных районах города.

По словам мэра города, администрация находится с подрядчиком в постоянном диалоге. Кондопожское ДРСУ понимает, что в приоритете для города вопросы безопасности, дорожного движения и уборка дорог.

«В ежедневном режиме мы смотрим, какое количество техники выходит. Мы усовершенствовали механизм мониторинга за снегоуборочной техникой, поэтому вкладка на сегодняшний день присутствует на сайте Петрозаводска и позволяет отслеживать, где работает техника в рамках города. Поэтому это большой плюс, в отличие от предыдущего подрядчика», – отметила Инна Колыхматова во время прямого эфира.

За невыполнение необходимых работ к подрядчику применяются штрафные санкции.