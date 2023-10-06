Глава Петрозаводска рассказала, когда в городе будут устранены основные последствия непогоды

По словам Инны Колыхматовой, все оперативные службы ликвидируют последствия непогоды.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети рассказала об устранении последствий циклона, обрушившегося на карельскую столицу в минувшие выходные.

По словам главы администрации, за два дня ветер повалил на проезжие части, детские площадки, во дворы и на линии электропередачи в городе более 40 деревьев. Значительные разрушения получила и Онежская набережная.

«К надвигающейся непогоде оперативные службы начали готовиться заранее, поэтому и к устранению последствий приступили сразу же. Кондопожское ДРСУ, МУП ПЭС, МЧС, „ОРЭС-Петрозаводск“, „Служба заказчика“, управляющие компании — спасибо всем большое за работу в очень непростых условиях. На сегодня часть поваленных деревьев уже убрана, работы продолжаются. В них помимо Кондопожского ДРСУ участвует и наш подрядчик по ликвидации аварийных деревьев», — написала Инна Колыхматова.

Как уточнила глава Петрозаводска, основные последствия непогоды будут устранены в ближайшие дни.