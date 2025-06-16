Глава Петрозаводска рассказала о маршрутах, которые запустят этим летом

Инна Колыхматова анонсировала запуск и автобусных, и троллейбусных маршрутов.

Наступившее лето можно смело назвать периодом транспортных изменений в городе. С 1 июня власти города запустили троллейбусный маршрут № 7 с Ключевой на Древлянку. Маршрут уже пользуется популярностью, и нововведения продолжатся, сообщила на своей странице в ВК глава Петрозаводска.

«Летом планируем запустить новые маршруты троллейбусов № 2 и № 5. Жители Кукковки получат связь с Первомайским районом. Маршрут № 2 будет заходить на Товарную станцию. Также троллейбусы вернутся в Северную промзону и будут заезжать в самый центр Октябрьского района. В августе запустим троллейбус № 4 от Ключевой через Кукковку, Голиковку, Зареку, Центр, Октябрьский и Первомайский районы», — рассказала глава города.

В июле власти города планируют продлить маршрут автобуса № 23 до Бараньего Берега. Сейчас автобусы ходят только до Зимника.

Летом запустят и два новых маршрута — № 16 и № 18. Перый будет курсировать с Ключевой до Сулажгоры. Он затронет отдалённые микрорайоны Усадьбы, Большая Медведица, Старая Кукковка, Пятый посёлок, Рыбку. Также 16-й поедет через улицу Калинина и через вокзал. Маршрут № 18 будет ходить от Птицефабрики до Соломенного. Он будет заходить на станцию Онежский, в Сайнаволок, на нижнюю Ключевую. В Соломенное этот автобус поедет через Первомайский проспект и Заводскую.

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