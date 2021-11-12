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Глава Петрозаводска: «Ситуация после снегопада в городе катастрофическая»

Новости. Общество
13:13, 01 Декабря 2021
фото: © ДТП Карелии; © Администрация Петрозаводска

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Подрядчика, отвечающего за уборку дорог в столице Карелии, ждут штрафные санкции, сообщил Владимир Любарский.

В администрации Петрозаводска прошло экстренное совещание с участием представителей прокуратуры, ГИБДД и комитета ЖКХ. Подрядчик, отвечающий за уборку дорог и тротуаров, пытался оправдаться за ситуацию. В которой оказался город после снегопада. Об этом глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсетях.

«Ситуация после снегопада в городе катастрофическая — после снегопада, о котором было известно за несколько дней до его начала, — пишет Любарский. — Заверения ООО „ТехРент“ о своей готовности к зиме, о количестве техники и круглосуточных работах, все мы видим, имеют мало общего с действительностью. Т.е. техника-то есть, но только заявленных единиц, занимающихся расчисткой инфраструктуры, на дорогах не наблюдается. Собственник компании-подрядчика Евгений Гарюткин ссылается на неисправные машины, недостаточное количество персонала, полуторамесячную норму осадков за сутки. Это всё хорошо, но организация взяла на себя ответственность за поддержание чистоты и безопасности на дорогах, и все оправдания здесь „в пользу бедных“ — важен исключительно результат! Штрафы, конечно, не лучший рычаг воздействия, но других механизмов у нас не остаётся. Всю помощь, которую мы могли предложить подрядчику, мы предложили. Двенадцать единиц техники, которые, по словам руководителя „ТехРента“, подоспеют к концу декабря из районов Карелии, ситуацию не спасут, да и какой в них толк, если квалифицированного персонала и так оказалось недостаточно. Результат нужен здесь и сейчас!»

Необходимость авральной работы в сложившейся ситуации. Он верно подметил, что «протоколы не уберут снег», но принимать меры и адекватно реагировать на текущее положение дел необходимо.

По словам мэра города, после фиксации всех нарушений будут подготовлены штрафные санкции. При этом Владимир Любарский согласился с начальником Госавтоинспекции Петрозаводска Александром Дышаевым, который на совещании заявил, что что «протоколы не уберут снег», необходима авральная работа в сложившейся ситуации

«Как выделил заместитель прокурора Петрозаводска Валерий Феоктистов, гораздо меньшие средства подрядчик мог потратить на дополнительные субподрядные договоры, если бы озаботился этим заранее — повторюсь, о грядущем снегопаде было известно всем. При многочисленных напоминаниях со стороны администрации о надвигающейся непогоде компания заявила о готовности. Теперь последствия стихии и своих решений подрядчику придётся разгребать в прямом и переносном смыслах. Разумеется, на „первое разгребание“ должны быть брошены все силы — сделать это необходимо максимально оперативно, если такое слово всё ещё можно применить к сложившейся ситуации. Надеюсь, что нас ясно услышали», — констатировал глава Петрозаводска.

Напомним, первый снегопад превратил Петрозаводск в один большой сугроб. Люди заполнили соцсети словами благодарности тем, кто помог им выбраться из снежного плена.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-12-01 13:58:15
Деятельность Боднарчука.
Эндшпиль
2021-12-01 13:57:53
Изя, так есть же толковые, куда он с бригадой оставшейся от Мирошник прет? Ему же Боднарчук хороший пример.
Эндшпиль
2021-12-01 13:50:27
Любарский выдай премию своему заму, а то он изголодался по премии уже сильно. Надо отнестись с пониманием, потерпеть и премия к НГ в повышенном окладе будет. Боднарчук, с Матвеевым знают))
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-01 13:49:48
можно сказать прямо и честно - просто ........ц
Hовый
2021-12-01 13:47:41
А чем отличается " первое разгребание" от " оплуживания" ? Просто интересно :)
Эндшпиль
2021-12-01 13:47:29
Изя, верно говоришь. Наверное до головы не дошло, что бегать по неосвещенным улицам опасно для жизни и здоровья. Сам же по сути отвечает за лампочки на дорогах, почему не работали, сам и напоролся. Теперь со льдом и снегом таже песня, на подрядчика каяк катит. Где логика? Имитацией занимается в перерывах между стихоплетством наверное.
Аллочка
2021-12-01 13:46:45
На кой чёрт,извините,нужен такой сити менеджер,называющий сам себя мэром, когда он ничего не сделал к подготовке к зиме,кроме болтовни в соц.сетях и ,налетев в темноте на машину, сломав ногу!?!
Смешные оправдания и мяуканье невнятное ,по поводу отсутствия техники у нанятой им компании, это детский лепет.....штрафы ,это уже было, не действует, поскольку эти штрафы наверняка закладываются в смету любым "техрентом", чтобы не пострадали их карманы!
Хотя говорить и обсуждать весь этот бардак уже надоело, а работать никто не хочет, будем дальше ржать: чего " опять сломает!?"
Козьма
2021-12-01 14:01:25
Аллочка, супер )))
Изя
2021-12-01 13:40:57
В Отставку собирайся , раз руководить не можешь , да и некогда тебе с ногой ))) :)
Grek
2021-12-01 13:32:09
Это не в ВКонтакте сидеть годами . Тут работать надо , соответсвующее образование и опыт работы надо иметь . А так вон троллем внизу, при всех режимах работать и чушь нести .
Эндшпиль
2021-12-01 13:28:43
Уже который год вся тройца собирается, совещается, каждый год одно и тоже. Что жкх не работает, что подрядчик, что заказчик, прокуратура тоже нет результата, каждый год одно и тоже, пора разгонять бездельников. Любарский не позорься начни с себя, работу работать, и с подручных научись спрашивать. При Мирошник таже песня была подрядчик виноват, а ВЫ нахрена тогда всей шоблой нужны? Зп за даром получать?
Изя
2021-12-01 13:44:46
Эндшпиль, чо с мента уровня майора взять ??? ))) :)
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