Глава Петрозаводска: «Ситуация после снегопада в городе катастрофическая»

Подрядчика, отвечающего за уборку дорог в столице Карелии, ждут штрафные санкции, сообщил Владимир Любарский.

В администрации Петрозаводска прошло экстренное совещание с участием представителей прокуратуры, ГИБДД и комитета ЖКХ. Подрядчик, отвечающий за уборку дорог и тротуаров, пытался оправдаться за ситуацию. В которой оказался город после снегопада. Об этом глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсетях.

«Ситуация после снегопада в городе катастрофическая — после снегопада, о котором было известно за несколько дней до его начала, — пишет Любарский. — Заверения ООО „ТехРент“ о своей готовности к зиме, о количестве техники и круглосуточных работах, все мы видим, имеют мало общего с действительностью. Т.е. техника-то есть, но только заявленных единиц, занимающихся расчисткой инфраструктуры, на дорогах не наблюдается. Собственник компании-подрядчика Евгений Гарюткин ссылается на неисправные машины, недостаточное количество персонала, полуторамесячную норму осадков за сутки. Это всё хорошо, но организация взяла на себя ответственность за поддержание чистоты и безопасности на дорогах, и все оправдания здесь „в пользу бедных“ — важен исключительно результат! Штрафы, конечно, не лучший рычаг воздействия, но других механизмов у нас не остаётся. Всю помощь, которую мы могли предложить подрядчику, мы предложили. Двенадцать единиц техники, которые, по словам руководителя „ТехРента“, подоспеют к концу декабря из районов Карелии, ситуацию не спасут, да и какой в них толк, если квалифицированного персонала и так оказалось недостаточно. Результат нужен здесь и сейчас!»

Необходимость авральной работы в сложившейся ситуации. Он верно подметил, что «протоколы не уберут снег», но принимать меры и адекватно реагировать на текущее положение дел необходимо.

По словам мэра города, после фиксации всех нарушений будут подготовлены штрафные санкции. При этом Владимир Любарский согласился с начальником Госавтоинспекции Петрозаводска Александром Дышаевым, который на совещании заявил, что что «протоколы не уберут снег», необходима авральная работа в сложившейся ситуации

«Как выделил заместитель прокурора Петрозаводска Валерий Феоктистов, гораздо меньшие средства подрядчик мог потратить на дополнительные субподрядные договоры, если бы озаботился этим заранее — повторюсь, о грядущем снегопаде было известно всем. При многочисленных напоминаниях со стороны администрации о надвигающейся непогоде компания заявила о готовности. Теперь последствия стихии и своих решений подрядчику придётся разгребать в прямом и переносном смыслах. Разумеется, на „первое разгребание“ должны быть брошены все силы — сделать это необходимо максимально оперативно, если такое слово всё ещё можно применить к сложившейся ситуации. Надеюсь, что нас ясно услышали», — констатировал глава Петрозаводска.

Напомним, первый снегопад превратил Петрозаводск в один большой сугроб. Люди заполнили соцсети словами благодарности тем, кто помог им выбраться из снежного плена.