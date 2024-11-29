Инна Колыхматова: «Скоро улицы нашего любимого города будут украшены»

Глава Петрозаводска рассказала о подготовке города к предстоящему празднику.

«До Нового года остались считанные недели. И пусть за окном пейзаж отнюдь не зимний, это не мешает готовить Петрозаводск к предстоящему празднику!», — сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.



По ее словам, 2 декабря подрядчик начал устанавливать световые консоли на опоры освещения. Сперва рабочие смонтируют их в Центре, а потом приступят к районам. До 13 декабря подрядчик должен установить в городе 440 таких консолей, отметила мэр карельской столицы.



Подрядчика на эти работы выбирали по конкурсным процедурам. Провели их успешно — удалось добиться экономии бюджетных денег. На эти средства мы также закупим две новые декоративные конструкции, которыми украсим площадь Кирова, а также приобретем новые гирлянды на деревья. На каких именно — пока что решаем

— поделилась Инна Колыхматова.





Кроме того, на площади Кирова начали собирать главную новогоднюю ель, рассказала глава Петрозаводска. Она подчеркнула, что в других районах работы тоже скоро начнутся. Эти работы по контракту должны завершиться до 16 декабря.



Скоро улицы нашего любимого города будут украшены. Напомню также про конкурс «Волшебный свет». Призываю поучаствовать в нем всех желающих!

— написала мэр.