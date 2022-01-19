Глава Петрозаводска сменил ходунки на трость (ФОТО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский, получивший травму ноги в ДТП три месяца назад, стал ходить с помощью трости.

Глава Петрозаводска, попавший в ДТП на набережной города 12 ноября прошлого года, теперь опирается на трость. С тростью он появился сегодня на выездном совещании по ситуации с уборкой снега в городе.

Ранее Владимир Любарский передвигался с помощью ходунков.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара, за что впоследствии был оштрафован на 500 рублей.