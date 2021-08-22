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Глава Петрозаводска согласовал кандидатуру Риммы Ермоленко на пост директора школы на Древлянке

Новости. Общество
14:59, 23 Августа 2021
фото: © Римма Ермоленко / ВК

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Владимир Любарский поддержал решение конкурсной комиссии по выбору кандидата на пост директора школы № 55 на Древлянке.

Об это мэр города сообщил на своей                странице в соцсети.

"Друзья, рабочий день начал со встречи с будущим директором самой большой школы №55. По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала Римма Евгеньевна Ермоленко. Поддержал это решение компетентной комиссии. В ближайшее время будет подписан приказ о назначении", - пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что Римма Евгеньевна – известный и очень уважаемый человек в педагогическом сообществе. У нее огромный опыт управленческой деятельности.

"Впереди у нас большая работа по оборудованию здания, получению необходимых разрешительных документов, формированию педагогического коллектива и, наконец, встрече учеников. Вдохнуть в здание жизнь – непростая, но очень ответственная задача назначенного директора. Работа эта по-своему новая – ведь три десятка лет в Петрозаводске не открывалось новых школ", - пишет мэр города.

По мнению Любарского, школа на Древлянке должна стать не только новой, но еще и инновационной. Он предложил использовать все возможности карельского землячества как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

"В частности, экс-министр образования Карелии Александр Александрович Селянин является участником проекта «Школьная лига Роснано». Это образовательная программа, нацеленная на продвижение в школах страны практик, обеспечивающих раннюю профориентацию, развитие общего и дополнительного образования детей в области естественных наук и основ нанотехнологий, формирование базовых навыков для исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности и так называемых компетенций XXI века, а также популяризацию высоких технологий среди детей и молодежи. В школе №55 для такой работы будут созданы все условия", - отметил Владимир Любарский.

Напомним, Римма Ермоленко в настоящее время является руководителем института педагогики и психологии ПетрГУ. Она окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности — учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. Затем она работала ректором карельского Института повышения квалификации работников образования.

С осени 2013 года по 2018 годы была заместителем мэра Петрозаводска по социальным вопросам.

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Комментарии

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stranger
2021-08-23 15:18:59
" Хитрость — образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который внешне походит". Иммануил Кант.
насмешница
2021-08-23 15:45:54
stranger, согласна и с Кантом, и с вами
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