Глава Петрозаводска сообщил об эвакуации городской мэрии

Владимир Любарский рассказал об анонимном сообщении о минировании здания, из-за которого эвакуировали администрацию Петрозаводска.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал в соцсети об анонимном звонке: неизвестный сообщил о минировании администрации Петрозаводска.

«Под вечер рабочий процесс неожиданно прервался анонимным сообщением о минировании городской администрации. Прибыли специальные службы и их четвероногие помощники — пошел эвакуироваться», — сообщил градоначальник.

Сообщение пришло вечером в понедельник, 26 декабря. Информации о том, найдено ли взрывное устройство, не поступало.