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Глава Петрозаводска стала пассажиром автобуса, чтобы рассказать о проблемах транспортной реформы

Новости. Общество
12:32, 30 Ноября 2023
фото: © Скриншот из видео: ТК «Карелия Online»

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Глава карельской столицы Инна Колыхматова проехалась на автобусе, где дала интервью о транспортной реформе.

Недавно избранная глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова рассказала нашим коллегам из «Карелия Online» о трудностях, с которыми столкнулись городские власти при реализации транспортной реформы. 

«Транспортная реформа началась, мы это видим с вами. Люди отмечают, что качество перевозок повысилось. Но на сегодняшний день в законодательстве нет критериев оценки качества пассажирских перевозок. Должен появиться рычаг, когда мы можем взаимодействовать с перевозчиком. Неважно, как. Это не обязательно могут быть штрафные санкции, должен быть рычаг, с помощью которого мы можем регулировать перевозки. С компанией „Транс-Балт“ мы работаем по контракту. Если нарушено расписание, мы можем не доплатить по этому контракту. Но должна быть введена ответственность не только в его рамках», — заявила градоначальник.

Речь идет об отсутствии мер воздействия на работу старых перевозчиков, владельцев тех самых ПАЗиков. 

«Старые перевозчики до 2026 года ездят по свидетельству. И оснований для его отзыва, например, в связи с нарушениями расписания, в связи с тем, что это старые грязные автобусы, у нас нет. Нужно менять законодательство», - подчеркнула Колыхматова.

Для этого она инициировала петицию, которую могут поддержать все горожане. Отметим при этом, что в ноябре новые автобусы перевезли почти полмиллиона человек. 


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