Владимир Любарский согласился стать брендом VI всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Петрозаводске.

Глава столицы Карелии примет участие в VI всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который состоится 22 мая.

«Мне же, как и в прошлом году, предложили стать амбассадором забега. В этот раз я снова выбрал скандинавскую ходьбу», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра, планируется, что в забеге поучаствуют 1000 человек, включая детей и взрослых, любителей и профессионалов. Для них приготовят дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км. Любителей скандинавской ходьбы ждет дистанция в 5 км.

«Стартовая площадка будет на площади Кирова. Организаторы обещают провести на ней гастрономический фестиваль, а на маршруте будет играть живая музыка, чтобы приободрить участников. В общем — должен получиться настоящий семейный праздник», — считает глава города.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега. Участие не бесплатное, но с промокодом CITYRF — скидка 15%, утонил Любарский.

Напомним, в ноябре прошлого года мэр Петрозаводска попал под машину на вечерней пробежке и сломал ногу.