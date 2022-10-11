Глава Петрозаводска украсил каяк гирляндами и закрыл сезон (ВИДЕО)

Владимир Любарский прошел на светящемся каяке вдоль городской набережной, порадовав прохожих.

В своем телеграм-канале глава Петрозаводска Владимир Любарский, увлекающийся активным водным туризмом, опубликовал видео, как он завершает сезон. По этому случаю каяк украсили гирляндами, которые эффектно смотрелся с набережной поздним вечером.

«Закрываем сезон. Радуем горожан и немногочисленных прохожих», - комментирует видео мэр города.