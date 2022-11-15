Глава Петрозаводска устроил «разбор полетов» подрядчикам из-за уборки снега

Владимир Любарский рассказал о результатах первого испытания снегопадом.

В пятницу, 9 декабря, глава столицы Карелии провел совещание с представителями ООО «Кондопожское ДРСУ» и его субподрядчиков. Мэр назвал встречу разбором полетов. П его словам, разговор был жесткий и предметный.

«В общем и целом уборка дорог и тротуаров началась в регламентированные сроки, на улицы днем и ночью выходят порядка 30 единиц техники и рабочие с лопатами. Но есть серьезные вопросы по отдельным моментам», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По мнению главы города, недостаточное внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам. Эти участки должны быть приведены в нормативное состояние первыми — до того, как горожане выходят утром из дома, считает Любарский.

Есть замечания и расчистке межквартальных проездов.

«Еще один нюанс — вывозка. И хотя снегопад был не такой масштабный, как в это время год назад, все равно снег начинает скапливаться. По ночам на этой неделе образовавшиеся валы вывозили с проспекта Ленина. В выходные приступят к набережной Варкауса, площади Ленина и проспекту Карла Маркса», — пишет мэр города.

Владимир Любарский напомнил, что уборке представители администрации проверяют в разных районах круглосуточно.

«Регулярные отчеты будем публиковать в паблике городской администрации. Вместе с подрядчиком тестируем систему онлайн-мониторинга, чтобы в скором времени любой горожанин смог увидеть передвижение техники», — заявил глава Петрозаводска.

Ранее петрозаводчане жаловались на уборку тротуаров от снега: «В сугроб прыгать или ноги ломать?».