Глава Петрозаводска в снегопад позвала горожан активно отдохнуть

Инна Колыхматова показала готовность трассы «Фонтаны».

Глава администрации Петрозаводска Инна Колыхматова воскресным утром 15 декабря показала, как готова к наплыву любителей активного отдыха трасса.

«Любителей лыжных прогулок не смущает погода, любители скандинавской ходьбы сегодня тоже вышли на «Фонтаны», — написала Инна Колыхматова. — Ну, а мы для Вас работаем с 5 утра: готовим трассу к очередному фестивальному дню. Снега много, но он сухой. Всеми силами стараемся его утрамбовать».

Глава администрации отметила, что для любителей скандинавской ходьбы была накатана пешеходная тропа, кафе в начале трассы уже работает. Кафе на развилке откроется на следующих выходных.

«Приходите на любимые «Фонтаны», — позвала всех на активный отдых Инна Колыхматова.