Глава Петрозаводска вернулся из города на Неве помолодевшим (ФОТО)

Сегодня Владимир Любарский вернулся в работу из короткого отпуска в городе на Неве, где проходил плановое лечение.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сегодня, 17 октября, провел очередную планерку в мэрии. Это его первый рабочий день после короткого отпуска в Санкт-Петербурге, откуда он вернулся заметно отдохнувшим и даже помолодевшим.

Ранее Владимир Любарский сообщал, что на лечении никаких сверхсерьезных процедур ему не предстоит, поэтому он будет оставаться на связи.

«Ну, а как только дадут добро — сразу домой», — написал глава на своей странице в соцсети 30 сентября.

Напомним, сегодня на планерке глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.