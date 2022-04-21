Глава Петрозаводска Владимир Любарский из-за плохой уборки города расторг контракт с «ТехРентом»

Владимир Любарский объявил о расторжении контракта с компанией «ТехРент», так как подрядчик не справляется с обязанности по уборке города.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о расторжении контракта с компанией «ТехРент».

«Проблема очевидна всем. Особенно остро стоял вопрос прошедшей снежной зимой, в которую подрядчик объективно не справился с поставленными перед ним задачам. И причин тому много, в них можно пытаться разобраться. Но сейчас всем понятно, что с нынешним долгосрочным контрактом и компанией „ТехРент“ город не сможет выглядеть достойно. Сегодня отношения с подрядчиком официально расторгнуты по соглашению сторон. В ближайшие дни будем объявлять закупку на новый контракт — пока краткосрочный — до сентября», — написал Любарский.

По словам градоначальника, расторжение контракта с «ТехРентом» не означает, что до прихода нового подрядчика город останется без уборки.

«Согласно подписанному допсоглашению, работать „ТехРент“ будет до 31 мая — это последний день, когда должен быть убран смет и зимний мусор с дорог и тротуаров. Этой обязанности с компании не снимают, как не снимают требование производить работы качественно и с соблюдением технологий — без песчаных бурь, о которых горожане регулярно мне пишут», — заявил глава Петрозаводска.