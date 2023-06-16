Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности

В субботу, 17 июня, на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал пост, в котором сообщил о своем решении.

«Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно - с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но еще не было конечным», - написал Любарский.

«Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца «Ахмата», - объявил Владимир Любарский.

Глава сказал, что он ничего не бросает. Есть отдельная тема, на которой он остановится, когда приедет.

«Остановлюсь на ней уже после возвращения в Петрозаводск, когда начну сдавать дела исполняющему обязанности», - написал в соцсети глава города.

Какую тему хочет обсудить Владимир Любарский по прибытии в Петрозаводск, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».