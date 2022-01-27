Глава Петрозаводска Владимир Любарский вручил своим родителям знаки «Дети войны» (ФОТО)

В тёплой домашней атмосфере прошло вручение знака «Дети войны» супругам Любарским - Константину Николаевичу и Галине Михайловне.

Как написал на своей странице Владимир Любарский, папе поздравил еще и с днем рождения.

«Мама и папа - питерские дети войны: отец - блокадник, мамины детские военные годы прошли в эвакуации в детдоме в г.Мамадыш», - рассказал Владимир Любарский.

Также глава города рассказал, что помимо знака маме подарил ещё один дорогой подарок - книгу Станислава Прошутинского о карельских спортсменах. Есть в этой книге и посвящённые ей страницы.

«Большое спасибо автору за сохранённую память. Отдельная благодарность - хранителю истории карельского спорта Евгению Шорохову за дорогой подарок», - сказал Владимир Константинович.