Глава Петрозаводска встретил утром утиную флотилию (ВИДЕО)

Владимир Любарский опубликовал видео с плавающими по Онежскому озеру утками.
Мэр города Владимир Любарский любовался сегодня с утра пернатыми. Он снял видео с птицами на Онего и поделился им со своими подписчиками в соцсети.
«Утиная флотилия пожелала петрозаводчанам доброго утра», — пишет Владимир Любарский.
Ранее сообщалось, глава Петрозаводска станет «амбассадором забега».
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