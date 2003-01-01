Глава Петрозаводска встретилась с участником программы «Герои Карелии»

Инна Колыхматова стала наставником для ветерана СВО Даниила Каминского

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова встретилась с участником кадровой программы «Герои Карелии» Даниилом Каминским. Он служит в авиационной дивизии и неоднократно бывал в зоне СВО.

- Горжусь, что Даниил выбрал меня своим наставником. Это почетно и в то же время очень ответственно. Приступили к совместной работе методом погружения: выехали на один из объектов благоустройства – Тихий сквер возле лесотехнического техникума. Подрядчик уже завершает работы. Сейчас идет подготовка к приемке. Обсудили с коллегами предложение Даниила установить малый архитектурный объект, который будет символизировать преемственность поколений. Договорились с директором техникума Олегом Лутфуллиным привлечь студентов к реализации этой идеи. Уверена, что результат будет успешным, - рассказала Инна Колыхматова.Другие участники прогаммы также встречаются со своими наставниками. Напомнис, что заявку на участие в региональной программе «Герои Карелии» подали более 200 человек. Из них 30 человек начнут обучение 8 сентября, а остальные 15 приступят к учебе после завершения службы. Обучение будет проходить на базе РАНХиГС, а также бойцы пройдут стажировки в госучреждениях и на ведущих предприятиях Карелии.