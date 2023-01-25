Глава Петрозаводска встретился с экс-руководителем ЕДДС Вадимом Измайловым в зоне СВО (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский побывал в командировке с депутатом Петросовета Тимуром Зорняковым, в которой встретился с Измайловым и отвез гостинцы Карелу.
Глава карельской столицы Владимир Любарский опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик о поездке на Донбасс. В зону СВО он ездил вместе с депутатом горсовета Тимуром Зорняковым.
«Друзья, текст будет позже - пока в дороге, печатать не очень. В воскресенье будем в Петрозаводске, вот тогда и отчитаюсь», - заявил Любарский.
В видео, в частности, показаны встречи с добровольцем, бывшим директором ЕДДС Вадимом Измайловым и уже знаменитым щенком по кличке Карел.
Вместе с Любарским на Донбасс приехал грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощью военнослужащим.
Напомним, в этой поездке глава карельской столицы провел свой отпуск. Видео так и называется - «Отпуск в феврале».
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