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Глава Петрозаводска: «Выходя из квартиры, мы перестаём чувствовать себя хозяевами города»

Новости. Общество
14:21, 28 Апреля 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Владимир Любарский рассказал об уборке городе и ответственности петрозаводчан за чистоту.

Как признался глава столицы Карелии Владимир Любарский, горожане сегодня высказывают справедливые упреки в адрес администрации, требуя ускорить наведение порядка на улицах, парках и во дворах. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

Мэр напомнил, что за уборку общественных территорий в Петрозаводске отвечает ООО «Городской комбинат благоустройства», за уборку городской дорожной сети — ООО «Техрент».

«Вы знаете, что к работе предприятия было слишком много претензий. Результатом стало досрочное расторжение контракта. Я уже писал, что „Техрент“ уйдет из города 31 мая. Будем искать нового подрядчика, которому еще предстоит доказать, что он справится с работой лучше предшественника», — пишет Владимир Любарский.

Говоря об уборке во дворах, глава Петрозаводска отметил, что это зона ответственности управляющих компаний и самих жильцов.

«Возможно, для кого-то это окажется новостью, но все работы на дворовой территории ведутся по решению собрания собственников жилья с участием управляющей компании, — пишет Владимир Любарский. — К сожалению, пользоваться своими правами и тем более исполнять свои обязанности готовы не все. И это тоже является проблемой. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я убежден, что горожане должны быть ответственны не только за свой дом или двор, но и за весь горо. Знаете, каждый человек может по-своему ответить на вопрос — где чисто, там где убирают или там, где не мусорят? Я отвечу так: там где мусорят, порядка не жди».

Глава Петрозаводска опубликовал фото, сделанное во время выездного мероприятия. Он запечатлел газон у фасада жилого дома, который завален мусором.

«Спрашивается, а кто это сделал? Пусть вопрос этот останется риторическим. Специально не называю адрес фотосъемки. Тут дело не в конкурентном примере, а в принципе. Кто мусор генерирует, тот его и должен убирать. Никогда мы не наведём порядок если будем относиться к городу как сейчас. К сожалению, выходя из квартиры, мы перестаём чувствовать себя хозяевами города. А должно быть иначе. Ведь не так сложно поднять и выкинуть пусть даже не свой мусор. Это потребует небольшого усилия от отдельного человека, но принесет большую пользу всему городу», — считает градоначальник.

Ранее в администрации города назвали сроки весенних работ по содержанию улично-дорожной сети.

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