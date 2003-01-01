Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

Карельский политолог считает, что очередная отставка может быть началом чистки в руководящем корпусе органов муниципальной власти, которую начал Артур Парфенчиков.

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов, как и ранее глава Пудожской администрации, покидает свой пост. По информации «Столицы на Онего» отставка официально произойдет уже сегодня, 24 сентября. Сам Булахов уже подтвердил нашим коллегам с издания «Фактор Новости», что уходит с должности, которую занимает с 2021 года.

Карельский политолог Анатолий Цыганков объясняет причины отставки Булахова. И они схожи с теми, которые стали причиной отставки главы Пудожского района Алексея Зубова. По словам политолога, региональная власть, продвигая идею смены модели местного самоуправления, убеждала население, что концентрация власти и ресурсов, прежде всего финансов и кадров, позволит рациональнее и эффективнее распоряжаться тем и другим.

— Возможно, где-то так оно и произошло, но в Питкярантском муниципальном округе почему-то этого не случилось, а, напротив два последних года, какой-то беспросветный мрак накрыл здешних жителей, — пишет Цыганков. — Проблемы территории только разрастались. Жители поселений регулярно оставались без электрического света, без водоснабжения, без общественного транспорта и так далее по длинному предлинному списку проблем, отравляющих жизнь людей.

По словам политолога, глава Питкярантского муниципального округа Булахов своей неспособностью решать стоящие перед ним задачи, не только себя лично дискредитировал, но уже и сам новый институт самоуправления выставил в дурном свете. Местные жители не сдерживали своих негативных эмоций в социальных сетях по отношению к Булахову, за его неспособность решать проблемы, а заодно перепадало и руководству республики.

Как мы уже сказали, это будет уже второй глава муниципалитета, который до срока уходит с должности. Не так давно попросился в отставку глава Пудожской районной администрации Алексей Зубов, который при всех своих хороших человеческих качествах (так о нём отзываются в Пудоже) оказался слабым руководителем. По мнению политолога, оба кадровых решения могут быть началом чистки в руководящем корпусе органов муниципальной власти. Мы следим за развитием ситуации в Питкярантском округе.

Напомним, что вчера стало известно, что главой Прионежского района стал Андрей Редькин.