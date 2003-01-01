РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Новости

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 фермерах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10

«Возможен мокрый снег»: водителей Карелии предупредили о непогоде

22:10

Стали известны подробности смертельного ДТП на севере Карелии

21:20

Открывается граница Белоруссии с Евросоюзом

20:30

Человек погиб в страшном ДТП на севере Карелии

19:30

Названы сумма и сроки выделения средств на строительство онкодиспансера в Петрозаводске

19:00

Пластилин вместо цветов: молодожёны из Петрозаводска придумали альтернативу привычным свадебным подаркам

18:30

Юная петрозаводчанка прошла реабилитацию после укуса инфицированного клеща

18:00

Земельный участок возле гостиницы в центре Петрозаводска придется вернуть государству

17:40

Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 23 сентября

17:20

Заморозки до -2°С ударят в Карелии 24 сентября

17:00

Более 30 детей-сирот с начала года воспользовались мерами поддержки Кадровых центров Карелии

16:41

На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение

16:30

Житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака

16:10

Карелия вошла в топ-3 самых быстрорастущих туристических регионов России

15:50

Любители природы могут прийти на помощь ученым

15:30

Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

15:10

Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

15:00

Что ждать малому бизнесу после вступления в силу закона о маркетплейсах

14:47

«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

14:40

Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

14:20

Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

14:00

74-летняя жительница Костомукши перевела более 3 миллионов рублей на «безопасный счет»

13:50

Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

13:40

Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

13:30

В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

13:25

Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

13:05

В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

12:45

В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

12:25

Несколько районов Петрозаводска остались без света

12:10

Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

12:00

В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

11:55

Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

11:40

Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку

11:20

В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

11:10

В США заявили, что парацетамол вызывает серьезную болезнь

10:55

Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

10:40

Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

10:30

В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:20

Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

09:55

Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

09:45

В поселке Святозеро построили новый ФАП

09:30

В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

09:15

«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

09:00

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

00:10
Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку
Сегодня 09:40 Политика
Поделиться

Карельский политолог считает, что очередная отставка может быть началом чистки в руководящем корпусе органов муниципальной власти, которую начал Артур Парфенчиков.

фото: Константин Булахов

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов, как и ранее глава Пудожской администрации, покидает свой пост. По информации «Столицы на Онего» отставка официально произойдет уже сегодня, 24 сентября. Сам Булахов уже подтвердил нашим коллегам с издания «Фактор Новости», что уходит с должности, которую занимает с 2021 года.

Карельский политолог Анатолий Цыганков объясняет причины отставки Булахова. И они схожи с теми, которые стали причиной отставки главы Пудожского района Алексея Зубова. По словам политолога, региональная власть, продвигая идею смены модели местного самоуправления, убеждала население, что концентрация власти и ресурсов, прежде всего финансов и кадров, позволит рациональнее и эффективнее распоряжаться тем и другим.

— Возможно, где-то так оно и произошло, но в Питкярантском муниципальном округе почему-то этого не случилось, а, напротив два последних года, какой-то беспросветный мрак накрыл здешних жителей, — пишет Цыганков. — Проблемы территории только разрастались. Жители поселений регулярно оставались без электрического света, без водоснабжения, без общественного транспорта и так далее по длинному предлинному списку проблем, отравляющих жизнь людей.

По словам политолога, глава Питкярантского муниципального округа Булахов своей неспособностью решать стоящие перед ним задачи, не только себя лично дискредитировал, но уже и сам новый институт самоуправления выставил в дурном свете. Местные жители не сдерживали своих негативных эмоций в социальных сетях по отношению к Булахову, за его неспособность решать проблемы, а заодно перепадало и руководству республики.

Как мы уже сказали, это будет уже второй глава муниципалитета, который до срока уходит с должности. Не так давно попросился в отставку глава Пудожской районной администрации Алексей Зубов, который при всех своих хороших человеческих качествах (так о нём отзываются в Пудоже) оказался слабым руководителем. По мнению политолога, оба кадровых решения могут быть началом чистки в руководящем корпусе органов муниципальной власти. Мы следим за развитием ситуации в Питкярантском округе.

Напомним, что вчера стало известно, что главой Прионежского района стал Андрей Редькин.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата
22 сентября, 14:35 Культура
В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков
Сегодня, 09:00 Погода
В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта
Сегодня, 06:40 Экономика
Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 23 сентября
23 сентября, 17:20 Происшествия
Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район
23 сентября, 13:30 Политика
Пить или не пить? Как Карелия стала лидером по потреблению алкоголя и что делать

Во всероссийский день трезвости карельские врачи рассказали о вреде алкоголя с первой капли.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение