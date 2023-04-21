Глава поселения на севере Карелии разрешила местным рубить лес и предстала перед законом

Прокуратура Карелии контролирует расследование уголовного дела о служебном подлоге.

Прокуратура Кемского района выяснила, что в 2021-2022 годах глава Кривопорожского сельского поселения выдала восьми жителям поселка Панозеро разрешения на рубку 32 сосен для личных нужд.



В документы чиновница внесла ложные сведения о том, что деревья «находились в плохом состоянии».

В результате лесному фонду был нанесен ущерб на сумму 1,6 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

Расследование находится под контролем прокуратуры, сообщили в надзорном органе Карелии. В региональном Следкоме добавили, что, кроме служеьного подлога, чиновницу также подозревают в превышении должностных полномочий.