Глава поселка на севере Карелии 2,5 года сама себе выписывала премии

Беломорский районный суд взыскал с экс-чиновницы всю сумму незаконного обогащения.

Беломорский районный суд удовлетворил иск прокурора к бывшей главе Летнереченского сельского поселения и взыскал сумму неосновательного обогащения.

В суде удалось установить, что с мая 2020 по январь 2023 года глава муниципального образования выносила распоряжения о собственном премировании, несмотря на то, что этот вопрос должен решать Совет депутатов.

В результате суд взыскал в бюджет поселения незаконно полученные премии в размере более 230 тысяч рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.