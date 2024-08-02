Глава правительства Финляндии назвал решение суда в Карелии пропагандистской игрой

Петтери Орпо впервые прокомментировал решение Верховного суда Карелии по делу об обвинении в геноциде советского народа.

Как пишет ТАСС, глава правительства Финляндии Петтери Орпо впервые прокомментировал решение Верховного суда Карелии, который постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, что это не имеет под собой никаких оснований», — сказал Орпо на встрече с финскими журналистами в посольстве Финляндии в Париже, где он с 1 августа наблюдает за Олимпийскими играми.

Премьер-министр также назвал решение суда в Карелии «пропагандистской игрой», с помощью которой пытаются испортить имидж Финляндии, и призвал не обращать внимания на данное событие.

19 июля в Верховном суде Карелии начали рассматривать заявление прокурора Дмитрия Харченкова о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. 1 августа заявление прокурора Карелии было удовлетворено полностью.

Напомним, карельский суд признал факт геноцида со стороны оккупационных войск в Карелии в годы войны.