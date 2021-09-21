Глава представительства Карелии в Москве стал многодетным отцом

В семье руководителя официального представительства Карелии при президенте России Владимира Тимофеева родилась двойня.

Заместитель главы Карелии, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации, отец трех дочерей Владимир Тимофеев рассказал на своей странице в соцсети о рождении двух сыновей. Дети появились на свет еще в конце августа.

«Друзья, мы снова родители. 26.08.2021 у нас родились сыновья Вячеслав и Константин», — пишет 45-летний Тимофеев.



Фото: © Владимир Тимофеев / ВК

Напомним, Владимир Тимофеев стал заместителем главы Карелия по вопросам стратегического развития в 2017 году. В правительство республики он перешел с должности директора департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства России.

В прошлом году Владимир Тимофеев был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».