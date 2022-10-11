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Глава Прионежского района Карелии рассказал о ремонте школ и расселении аварийного жилья

Новости. Общество
11:30, 31 Октября 2022
фото: кадр трансляции

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В рамках проекта «Объясняет ЦУР» на вопросы жителей республики ответил Григорий Шемет.

Центр управления регионом Карелии продолжает прямые эфиры с главами районов и городских округов республики. В этот раз на вопросы жителей ответил глава Прионежского района Григорий Шемет. Во время прямого эфира он рассказал о том, как проходит расселение аварийного жилья, ремонт учебных заведений, и какая работа проведена после осеннего подтопления нескольких поселений.

В Прионежье, как и во всей Карелии, продолжается реализация программы расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года.

«Приобретено 38 жилых помещений. Осталось приобрести девять жилых помещений. В настоящий момент проходит государственную экспертизу проект дома на 18 квартир, который мы планируем построить в поселке Шуя. Сомнений нет, что район с поставленной задачей до конца 2023 года справится полностью», ― сказал Григорий Шемет.

Сейчас в районе работает 21 учебное заведение – 13 школ, четыре детских сада и четыре учреждения дополнительного образования. Во всех школах сделан ремонт спортивных залов. Ежегодно во время каникул проводятся косметические и капитальные ремонты.

«Ремонтные работы в школах проводятся на постоянной основе. Меняем окна, устанавливаем ограждения, делаем крыши. В этом году была отремонтирована крыша в школе №9 села Деревянное, отремонтирован фасад, заменены окна. В восьми школах созданы образовательные центры «Точка роста», - рассказал глава района.

В начале осени в Прионежском районе выпало рекордное количество осадков, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов. В четырех поселениях - ст. Деревянка, Ладва, Ладва-Ветка и Деревянное была объявлена чрезвычайная ситуация. Для тех, кого пришлось эвакуировать, администрация организовала питание. Была создана комиссия по определению ущерба. Сейчас пострадавшим жителям выплачена компенсация.

«Выплачена компенсация, материальная помощь шести гражданам, одному была выплачена компенсация за частичную утрату имущества», ― сказал Григорий Шемет.

Глава Прионежского района Григорий Шемет во время прямого эфира ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

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